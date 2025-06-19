Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı: Olay yerine çok sayıda kip sevk edildi

Ormanlık alanda korkutan yangın
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Badınca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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