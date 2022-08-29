Atawich'in Türkiye'deki genel merkezi açıldı

İran genelinde 100’den fazla şubesi bulunan Atawich, 2021 yılında ise Türkiye’ye giriş yaparak son 1 yıl içerisinde İstanbul'da şubeleşme çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye ile birlikte Avrupa pazarında da büyümeyi hedefleyen Atawich, Almanya’da şubelerini açmaya hazırlanıyor. Şirket değerlerinden, kaliteden ve lezzettinden taviz vermeden her geçen gün büyümeye devam eden Atawich ayrıca lezzeti ve doyuruculuğu ile dünyada gıda endüstrisine büyük katkı sağlamaya devam edecek.

Atawich Genel Müdürü Serhat Baldan

Açılışta konuşma yapan Atawich Genel Müdürü Serhat Baldan yaptığı açıklamada “Bugün Atawich’in Türkiye’deki genel merkezinin açılışını yapıyoruz. 1 yıllık kısa süre içerisinde 10'u akif 10'u açılma aşamasında olan mevcut 20 şubesi, yıl sonuna kadar toplam 35 yeni şube hedefi ve 1000m2'lik üretim tesisimiz ile Atawich markasını öncelikle kurumsallaşmış bir zincir restoran şirketi haline getirmeyi ve müşterileri, çalışanları ve bayileri ile 3M (Mutlu Müşteri, Mutlu Franchise ve Mutlu Personel) mottosuyla hizmet vermeyi sürdürmek istiyoruz.” sözlerine yer verdi.

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Markanın kurucusu Ata Ghoutbi

Markanın kurucusu Ata Ghoutbi ise yaptığı açıklamada “Atawich’in en önemli hedefi müşterilerinin çalışanlarının ve bayilerinin beklentilerinin de üzerinde hizmet sağlayabilmektir. Bu nedendir ki markamızın her sürecinde kurumsallaşmış güçlü bir altyapı ve kültürde olmasını, yapılacak tüm işlerin prosedürlere bağlanarak sistematiğe sokulmasını, periyodik sonuçları belirtecek raporların tasarlanması, incelenmesi, takip edilmesi ve gerekli durumlarda süreçlerin geliştirilmesi ya da riskler karşısında çeşitli önlemlerin erkeden alınmasını sağlamaya çalışıyoruz. Tüm bu stratejinin altında büyük bir heyecan ve adanmışlık olduğunu söyleyebilirim. Bugün açtığımız Atawich Plaza genel merkezimiz ise tüm bu hedef ve stratejilerin merkezi olacaktır.” dedi.