Avrupa’da soba devri: Kıta büyük kışı çaresizce beklerken Türkler çözüme gelenekte arıyor

Rusya’nın vanaları kapatmasıyla yaşanan doğal gaz krizi Avrupa’da yaşayan Türkleri de vurdu. Gurbetçilerin kendi aralarında yaptığı sohbetlerin ana gündemi doğal gaz oldu.

Yeni Şafak’a konuşan gurbetçiler “Bu kış zor geçecek” diyor.

Kimi tedbir için akaryakıt stokladı, kimisi soba kurup odun-kömür satın aldı. Elektrikler kesilir endişesi ile mum stoklayanlar bile var. Yeni Şafak’a konuşan gurbetçiler “Bu kış zor geçecek” diyor.

Mustafa Örsoğlu

AVRUPA’NIN ÇÖKÜŞÜ BAŞLADI

Mustafa Örsoğlu: 1995’ten beri Fransa’da yaşıyorum. Evliyim ve dört çocuğum var. Bütün Avrupa’da enerjiden dolayı büyük bir ekonomik kriz var ve bunun nasıl aşılacağı konusunda ikna edici bir cevap yok. Çok büyük bir doğal gaz ve petrol sorunu ortaya çıktı. Devlet yardımlar yaptı ama tatmin edici değil. Gerçek çözümler bulamazlarsa felaketin başlangıcı kışın yaşanır diye düşünüyorum.

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Kenan Türüdü

SOBA VE MUM ALDIM

Kenan Türüdü: Evliyim 3 çocuğum var, Fransa’da inşaat işçisiyim. Pandemi krizinden sonra Ukrayna-Rusya savaşı ikinci büyük kriz oldu. Üzerine enerji konusunda bağımlı olunan Rusya ile doğal gaz krizi de eklendi. Bu ekonomik hayatımızı da çok etkiledi. Ciddi endişelerim olduğu için bir soba ve bol miktarda mum aldım. Fransa hükümeti kış tedbiri adı altında, Nükleer Santral Merkezlerini tekrar aktive edeceğini ve başka ülkelerden, mesela Cezayir’den doğal gaz takviyesi yapacağını söylüyor. Ama Cezayir vatandaşlarının Fransa Cumhurbaşkanı’na yaptıkları olumsuz tezahüratları medyadan izledik

Aslı Bağ

FİYATLAR ARTTI, MAAŞ ARTMADI

Aslı Bağ: Yaklaşık 20 yıldır Avusturya vatandaşı olarak Avusturya’da ikamet ediyorum. Evliyim, üç çocuk annesiyim. Kriz pek çok yönden bizi etkiledi. Özetlemek gerekirse; akaryakıt, elektrik, kira, doğal gaz ve gıda ürünlerinin ücretleri iki katından fazla yükseldi. Buna rağmen, asgari ücretler ve maaşlar aynı kaldı. Bu da doğal olarak özel ihtiyaçlarda ve ödemelerde sıkıntı oluşturuyor. Gaz bulamazsak ki söylentiler bu yönde, biz de sobaya dönüp odun yakarız. Geçim sıkıntısı endişesiyle bazı şeylerde kısıtlama yapmak zorunda kaldık. Dışarıda yemek, spor, eğlence bitti. Hükümet elinden gelen yardımı yapıyor, fakat yetersiz kalıyor. Hükümetin siyasi çizgisini anlamış değilim.

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Murat Ali Doğanay

EVİMİ MAZOTLA ISITIYORUM

Murat Ali Doğanay: Ekonomik kriz bizi de etkiledi. Harcamaları ona göre yapıyorum, evimi mazotla ısıtıyorum. Kendi çapımda kısıtlamalar yapıp bu kışı atlatmayı düşünüyorum. Fransa hükümetinin yanlış bir tavrını görmedim, enerji yardımını az da olsa yapıyor. Yeterli değil ama hiç vermemekten daha iyi diye düşünüyorum. Hükümetin önümüzdeki kış aylarında atacağı adımları merakla bekliyorum. Acaba Avrupa bu kışı gerçekten doğal gaz olmadan mı geçirecek? Çok endişeliyim. Hükümet bu süreçte acilen dar gelirli ailelere sahip çıkmalı. Yardımları yaparken hayat pahalılığını düşünerek yapsınlar.

İbrahim Kuru

Benzin istasyonlarında kuyruk var

İbrahim Kuru: 40 yaşındayım, evliyim, 4 çocuk babasıyım. 11 yıldır Fransa’da yaşıyorum. Enerji kaynaklı ekonomik kriz Avrupa’nın tamamını etkiledi. Gıda ve petrol ve de doğal gaz sıkıntısı yaşanıyor. Mazot ve benzinde durmadan değişen fiyatlar yüzünden istasyonlarda kuyruklar oluşmaya başladı. Kendi çapımızda önlemler elbette alacağız. Hayat pahalı, maaşlarda zam yok, devletin verdiği sosyal yardımlar yetersiz. Evin ısınma sistemini eski sobalı sisteme çevirdim. Hükümet inşallah elinden geleni yapar da vatandaşını mağdur etmez. Bunu zamanla göreceğiz, bekleyelim kış kapımızda o zaman her şey netleşir.

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Necla Cihan

Odun fiyatı bile arttı

Necla Cihan: Evli ve 4 çocuk annesiyim. 23 yıldır Almanya’nın Schweinfurt bölgesinde yaşıyorum. Kovid-19 bana göre bir krizin başlangıcıydı bu süreci hem Almanya hem Avrupa çok zor atlattı. Rusya-Ukrayna savaşı ise pandemiden beter etti. Bu kışı nasıl geçireceğiz ve nasıl tasarruf edeceğiz derdine düştük. Alman arkadaşım bile “eve odun sobası alalım ancak ısınırız” diyor. Şu an odun fiyatları bile arttı. Hepimiz endişeliyiz. Gaz ve elektrik parasının zamları ne olacak diye sene sonunu bekliyoruz. Benim evim var diye hiçbir yardım alamadım. Hükümetin kalıcı bir çözüm üretmesini ve adaletli olmasını istiyorum.

Yalçın Çevik

Kriz belimizi büktü

Yalçın Çevik: 39 yaşında evli bir kız çocuğu babasıyım 17 yıldır Avusturya’da yaşıyorum. Kovid-19’u atlattık, oh rahatladık derken, Rusya-Ukrayna savaşı ortaya çıktı. Bu sefer Avrupa’da daha büyük bir ekonomik, doğal gaz ve petrol sorunu ortaya çıktı. Bize de faturası ağır oldu. Hükümetin atacağı adımları bu kış yaşayarak göreceğiz. Endişelerim var, inşallah bu endişelerim boşa çıkar. Avrupa’da özellikle doğal gaz krizine karşı nasıl bir önlem alınacağını gerçekten bilmiyoruz. Devlet büyükleri doğal gazı az açın, elektriği az kullanın, tasarruf yapın yönünde talimatlar veriyor.

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Havva Gürsal

Sohbetlerimizin konusu gaz

Havva Gürsal: 18 senedir Avusturya’nın Linz şehrinde yaşıyorum. Önümüz kış, doğal gaz birinci problem oldu. Gaz konusu sohbetlerimizin içine dahil oldu, endişeliyiz. Gecen senelere ve şimdiye baktığımızda ekonomik olarak bayağı bir fark görebiliyoruz. Her alanda zamlar oldu ama maaşlar aynı kaldı. Bu ekonomik krizden etkilenmeyen Avrupa vatandaşı yoktur diye düşünüyorum.

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