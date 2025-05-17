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Başını korkuluğa sıkıştırdı: İtfaiye ekipleri küçük çocuğu kurtardı

Başını korkuluğa sıkıştırdı: İtfaiye ekipleri küçük çocuğu kurtardı

22:2317/05/2025, Cumartesi
IHA
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Oyun oynarken kafası demir parmaklığa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı.
Oyun oynarken kafası demir parmaklığa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı.

Osmaniye'de oyun oynarken kafası pencerenin demir parmaklığına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Şehit Orhan Gök Mahallesi'nde bulunan bir evin birinci katında meydana geldi. Oyun oynayan ismi öğrenilmeyen çocuk, başını pencerenin önünde bulunan demir parmaklığa soktu. Çocuklarının kafasını çıkartamadığını gören ailesi de başarılı olamayınca durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri demir parmaklığı genişleterek küçük çocuğu çıkardı.



#Osmaniye
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