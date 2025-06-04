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Bayram Diplomasisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran ve Umman liderlerine telefon

Bayram Diplomasisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran ve Umman liderlerine telefon

Tuba Fıçıcı
15:554/06/2025, Çarşamba
G: 4/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Erdoğan'dan İran ve Umman Liderlerine Telefon
Erdoğan'dan İran ve Umman Liderlerine Telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı vesilesiyle İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde hem ikili ilişkiler hem de bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmenin detayları da duyuruldu.


T.C. İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Görüşmede Türkiye ile İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, önümüzdeki süreçte Türkiye ile İran ilişkilerinin kurumsal çerçevesini güçlendirecek adımlar için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.


Cumhurbaşkanımız görüşmede İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Kurban Bayramı’nı da tebrik etti."


İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği kaydedildi.


T.C. İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Görüşmede Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Umman ile iş birliğinin her alanda güçlendiğini, ilişkileri geliştirmek için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti.


Cumhurbaşkanımız görüşmede Umman Sultanı El Said’in Kurban Bayramı’nı da kutladı."

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