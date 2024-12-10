Beylikdüzü'nde 'Finans evi'ne baskın: Dört gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Beylikdüzü'ndeki bir sitede bulunan evde bahis sitelerine bağlı panel sisteminin bulunduğu ve 'finans evi' olarak kullanıldığı tespit edildi.





Teknik ve fiziki takiplerle eve giriş çıkış yaptığı tespit edilen şüphelilerin kendilerini öğrenci olarak tanıttığı belirlendi. Sabah saatlerinde yapılan operasyon sırasında yasa dışı bahis amacıyla kullanılan panel sisteminin açık olduğu ve anlık para transferlerinin yapıldığı görüldü.





Dört şüpheli gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda 17 adet telefon ile 4 adet laptop ele geçirildi.

Günlük 10 milyon lira işlem yapılmış

Çalışmaların devamında şüphelilerin hesap hareketleri incelenirken günlük 10 milyon lira işlem yapıldığı tespit edildi. Öte yandan gözaltındaki 2 şüpheliye yönelik sorgulamada 'Dolandırıcılık' suçundan kayıtları olduğu öğrenildi.



