İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Galata Köprüsü'nde Gazze için düzenlenen tarihi mitingde konuştu.





Ayasofya'nın açılmasına ve Şam Emevi Camii'nin kurtarılmasına dikkat çeken Erdoğan, Mescid-i Aksa 'nın aynı şekilde özgürleştirileceğini söyledi.





Bilal Erdoğan: Bu millet Mescid-i Aksa'yı da özgürleştirecek Gündem





İşte Bilal Erdoğan'ın açıklamaları;





İnsanlık İttifakı'nın gönüllü mensupları olarak buradayız. Ayaktayız, Filistin ile dayanışma için buradayız. Gazze yalnız değil, Filistin kimsesiz değil, yanlarındayız.





453 gündür İsrail Gazze'de insanlığı katlediyor. Birçok ülke Gazze zulmüne ortak oluyor.





Siyonist İsrail, masum bebekleri, insanları katlediyor. Üniversiteleri harap ediyor, camileri ve kiliseleri hedef alıyor.









"Adalet güneşi çok yakında Mescid-i Aksa’da da doğacak"





Bazıları susarak bu insanlık suçuna ortak oluyor. Batı'nın maskesi Gazze'de düşüyor.





Acılarınız bizim acımız, sevinciniz bizim sevincimiz. Hep yanınızdayız, hep yanınızda kalacağız. Her zaman yanlarında olacağız. Allah'tan Filistin ve Gazze için de zafer niyaz ediyoruz.





Kimseden merhamet dilenecek değiliz. Kendi tarihimizden, imanımızdan aldığımız güçle biliyoruz ki; Allah’ın mazlumlara vaadi Suriye’de nasıl gerçekleştiyse Filistin’de de gerçekleşecektir.





Ayasofya nasıl zincirlerinden kurtulduysa, Emevi Camii nasıl eli kanlı bir diktatörün tasallutundan kurtulduysa hürriyet ve adalet güneşi çok yakında Mescid-i Aksa’da da doğacaktır İnşallah. Gazze kuşatmadan zaferle çıkacak, bu millet Mescid-i Aksa'yı da özgürleştirecek.







