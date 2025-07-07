Bir şeyler çalmak için gelmişti: Hırsızı dükkan sahibi karşıladı

İş yeri sahibi gece saatlerinde iş yerini kapatacağı esnada, sokak kedilerine yem bırakmak için dükkânından dışarı çıkarak yan caddeye geçti. Bu durumu fırsat bilen kimliği belirlenemeyen yüzü maskeli ve eldivenli hırsız, bir anda dükkâna girmek için caddeden yürümeye başladı. Dükkan önüne geldiğinde dükkan sahibinin geldiğini fark eden hırsız, dükkanın önünde bulunan buzdolabı motorunun arkasına saklandı. Bir anda dükkan sahibi ile karşı karşıya gelen maskeli hırsız, dükkan sahibi ile bir süre arbede yaşadıktan sonra kaçarak gözden kayboldu.