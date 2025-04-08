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Tekirdağ
Fabrikalardan 6 milyon TL'lik kablo çalan 7 hırsız tutuklandı

Fabrikalardan 6 milyon TL'lik kablo çalan 7 hırsız tutuklandı

13:238/04/2025, Salı
DHA
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Şüphelilerin yaptığı kablo hırsızlıkları iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Şüphelilerin yaptığı kablo hırsızlıkları iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'da fabrikalardan 6 milyon TL değerinde kablo hırsızlığı yaptığı belirlenen ‘Tuncerler Grubu' olarak bilinen hırsızlık çetesine yönelik operasyonda yakalanan çete lideri N.T. ile birlikte 7 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'da faaliyet gösteren elektrik şirketlerine ait depolara aralık ve ocak aylarında maskeli ve silahlı halde girilip, 5 ayrı günde 6 milyon TL değerinde bakır kablo hırsızlığı yapıldı. Olaya ilişkin çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerindeki güvenlik kameralarında yaptığı incelemede, şüphelilerin ‘Tuncerler Grubu' olarak bilinen ve liderliğini N.T.'nin yaptığı hırsızlık çetesi üyeleri olduklarını belirledi.

Çalışmayı genişleten polis, şüphelilerin daha önce birçok ilde kablo ve başka hırsızlıkları organize şekilde gerçekleştirdiklerini tespit etti. Polis, Tekirdağ, İstanbul, Diyarbakır ve Bingöl'de düzenlediği eş zamanlı operasyonla aralarında çete lideri N.T.'nin de bulunduğu 7 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Tekirdağ'a getirilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede 'Nitelikli hırsızlık', 'Örgüt kurma, yönetme ve üye olma' suçlarından tutuklandı. Şüphelilerin yaptığı kablo hırsızlıkları iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



#tekirdağ
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