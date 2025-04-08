Fabrikalardan 6 milyon TL'lik kablo çalan 7 hırsız tutuklandı

Tekirdağ'da faaliyet gösteren elektrik şirketlerine ait depolara aralık ve ocak aylarında maskeli ve silahlı halde girilip, 5 ayrı günde 6 milyon TL değerinde bakır kablo hırsızlığı yapıldı. Olaya ilişkin çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerindeki güvenlik kameralarında yaptığı incelemede, şüphelilerin ‘Tuncerler Grubu' olarak bilinen ve liderliğini N.T.'nin yaptığı hırsızlık çetesi üyeleri olduklarını belirledi.