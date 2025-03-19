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Aydın'da altı milyon TL'lik hırsızlık

Aydın'da altı milyon TL'lik hırsızlık

11:5219/03/2025, Çarşamba
IHA
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bir evden 6 milyon 350 bin TL değerinde döviz ve altın çalan şüpheli, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Olay, Bozdoğan ilçesi Alamut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.D. isimli şahsın evinden 156 bin Euro, 100 bin TL değerinde altın ve 20 bin TL nakit olmak üzere toplamda 6 milyon 350 bin TL değerinde ziynet eşya ve paralar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. İhbar üzerine bölgeye gelen Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timlerince çalışma başlatıldı.


Yapılan detaylı araştırma sonucu H.S. isimli şüpheli şahsın hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli şahsın yakalanması için harekete geçen ekipler, H.S.'yi evinde yapılan arama sonucunda suç eşyası olan 60 bin Euro (2 milyon 400 bin TL) ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.



#Hırsızlık
#Aydın
#JASAT

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