Aydın'da altı milyon TL'lik hırsızlık

Olay, Bozdoğan ilçesi Alamut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.D. isimli şahsın evinden 156 bin Euro, 100 bin TL değerinde altın ve 20 bin TL nakit olmak üzere toplamda 6 milyon 350 bin TL değerinde ziynet eşya ve paralar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. İhbar üzerine bölgeye gelen Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timlerince çalışma başlatıldı.