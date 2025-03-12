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Samsun'da hırsızlık suçundan 63 kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

Samsun'da hırsızlık suçundan 63 kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

14:2812/03/2025, Çarşamba
G: 12/03/2025, Çarşamba
AA
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70 yıl ertelenmiş hapis cezası bulunuyordu.
70 yıl ertelenmiş hapis cezası bulunuyordu.

Samsun'da girdiği evden 238 bin liralık altın ve para çalan, hakkında ertelenmiş 70 yıl hapis cezası ve 63 suç kaydı bulunan kadın, polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde hırsızlık suçundan 63 kaydı bulunan zanlı tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Bürosu ekipleri, Bafra'da bir ikametten yaklaşık 220 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 18 bin lira çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.


Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, belirlenen hırsızlık şüphelisi G.Y'yi gözaltına aldı.


Şüphelinin evindeki aramada, hırsızlık sırasında giydiği kıyafetler ile ayakkabı ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "evden hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığı ihlali" suçlamasıyla tutuklandı.


Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemiyle yapılan kontrolde, şüphelinin "hırsızlık" suçundan 63 kaydı olduğu tespit edildi.



#Bafra
#Hırsızlık
#Samsun

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