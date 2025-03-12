Gümüşhane'de yasaklı ırk köpek gezdiren şahsa 76 bin TL ceza

Valilikten yapılan açıklamayan göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Karaer Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir kişinin, ağızlıksız şekilde yasaklı ırk köpek gezdirdiği tespit edildi.