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Gümüşhane'de yasaklı ırk köpek gezdiren şahsa 76 bin TL ceza

Gümüşhane'de yasaklı ırk köpek gezdiren şahsa 76 bin TL ceza

14:2012/03/2025, Çarşamba
IHA
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Gümüşhane Valiliği'nden açıklama yapıldı.
Gümüşhane Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Gümüşhane'de yasaklı ırk köpek gezdiren bir vatandaşa 76 bin 173 TL idari para cezası uygulandı, köpek barınağa gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamayan göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Karaer Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir kişinin, ağızlıksız şekilde yasaklı ırk köpek gezdirdiği tespit edildi.


Sahiplendirme belgesi bulunmayan, yasaklı ırk ve çipsiz olduğu tespit edilen köpek, barınağa teslim edilmek üzere Gümüşhane Belediyesi görevlilerince muhafaza altına alındı.


Pitbull cinsi köpeği gezdiren Ö.C'ye, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında 76 bin 173 lira ceza kesildi.



#Gümüşhane
#yasaklı ırk
#Para Cezası

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