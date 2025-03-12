Bakan Tunç: Hayvanlar için kaynak ayırmayan belediyelerin araştırılması gerekiyor

"Binde 3, bir büyükşehir belediyesi için büyük bir kaynak. Büyükşehir belediyelerinde 2024 bütçe gelirinin binde 3'ü olarak uygulanacak. Bu kaynakları ayıran ve ayırmayan belediyelerin araştırılması gerekiyor; ayırmaları lazım. Binde 3 demek bir büyükşehir belediyesinin 100 milyar gelir bütçesi olduğunda 3 milyarlık kaynak demektir. Bu da köpeklerimiz için çok sayıda barınak ve bu konunun çözümü demek. Bu konudaki hassasiyeti il özel idarelerimiz ve belediyelerimizin göstermesi gerekiyor. Göstermediğinde ne olur. Kanunda birtakım sorumluluklar var. Yerine getirmezlerse Türk Ceza Kanunu'nda 'görevi kötüye kullanma', ölüm ya da yaralanma meydana gelmiş ise 'taksirle yaralama' ve 'taksirle öldürme' suçlarına iştirak gibi konular gündeme gelir. Hem Türk Ceza Kanunu açısından hem de hukuki tazminat sorumlulukları var. O nedenle gerek belediyeler gerek il özel idarelerimiz bu konuda hassas olmaları lazım. Kanun açık; kanun 2024 yılında bütçelerinde pay ayrılması ve bu payın barınaklar için kullanılması konusu. Bu kaynakların ayrılması gerekiyor"