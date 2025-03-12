Kargo şirketi araçlarına operasyon: 17 gözaltı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerine silah temin ederek suça aracılık eden ve silah kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin ayrıca silah sevkiyatı yapacağı belirlendi.