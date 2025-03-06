Diyarbakır'da silah ve mühimmat bulundu: Kayanın altına gizlemişler

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl ve Lice İlçe Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Lice ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi kırsalında silah ve mühimmat olduğu bilgisine ulaşıldı.