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Mersin'de kaçakçılık operasyonu: 36 bin litre akaryakıt ele geçirildi

Mersin'de kaçakçılık operasyonu: 36 bin litre akaryakıt ele geçirildi

11:204/03/2025, Salı
IHA
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Mersin'de 3 ayrı noktada yapılan operasyonlarda, 36 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde kaçak akaryakıt üretimi yapılarak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 36 bin litre kaçak akaryakıt, 3 reaktör (kaynatıcı), 17 muhtelif yakıt tankı, 1 filtre düzeneği, 1 eşanjör, 1 motopomp ile 14 adet IBC tankı ele geçirildi. Ele geçirilen akaryakıt Mersin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli ise işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


#Mersin
#Kaçak Akaryakıt
#operasyon

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