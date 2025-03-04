Mersin'de kaçakçılık operasyonu: 36 bin litre akaryakıt ele geçirildi

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 36 bin litre kaçak akaryakıt, 3 reaktör (kaynatıcı), 17 muhtelif yakıt tankı, 1 filtre düzeneği, 1 eşanjör, 1 motopomp ile 14 adet IBC tankı ele geçirildi. Ele geçirilen akaryakıt Mersin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli ise işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.