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Van'da terör operasyonları: 8 günde 24 kişi gözaltına alındı

Van'da terör operasyonları: 8 günde 24 kişi gözaltına alındı

14:143/03/2025, Pazartesi
AA
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Terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında operasyonların düzenlediği Van'da 23 Şubat'tan itibaren toplamda 24 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, 23 Şubat-2 Mart'ta yürütülen çalışmalar sonucu 18 terör örgütü PKK/KCK, 6 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

#gözaltı
#Soruşturma
#terör
#van

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