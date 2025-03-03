Van'da terör operasyonları: 8 günde 24 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, 23 Şubat-2 Mart'ta yürütülen çalışmalar sonucu 18 terör örgütü PKK/KCK, 6 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.