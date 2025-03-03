Diyarbakır merkezli 4 ilde sınavlarda usulsüzlük yapanlara yakalandı: 26 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından SRC belgesi sınavına giren kursiyerlerin rüşvet karşılığında sistem üzerinden puanlarını yükselterek geçmelerini sağladıkları belirtilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında Diyarbakır, Antalya, Adıyaman ve Erzurum'da 50 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 26'sı tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.