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54 ilde büyük operasyon: Yüzlerce şüpheli yakalandı

54 ilde büyük operasyon: Yüzlerce şüpheli yakalandı

08:083/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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54 ilde tefecilere, dolandırıcılara ve mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen “HÜCRE-15” operasyonları düzenledi.
54 ilde tefecilere, dolandırıcılara ve mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen “HÜCRE-15” operasyonları düzenledi.

54 ilde tefecilere, dolandırıcılara ve mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen “HÜCRE-15” operasyonlarımızda; 334 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 123'ü tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Aksaray, Kırıkkale, Batman, Bartın, Iğdır, Yalova, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 54 ilde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından savcılıklarınca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; 13 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda çek/senet ve dijital materyal ele geçirildi.


#Adana
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