Antalya'da düzenlenen "Hücre-9" operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

MASAK tarafından düzenlenen rapor sonucu; organize suç örgütünün suçtan elde ettiği değerlendirilen yaklaşık 200 milyon TL değerinde; 4 adet mesken, 2 adet işyeri, 8 adet arsa ve 13 adet araca el konuldu.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; yasa dışı yollardan elde ettikleri parayı; “HAWALA” yöntemini kullanarak kara para aklama amacıyla yurt içi ve yurt dışı örgüt uzantılarına transfer ettikleri, finans kuruluşları olmadığı halde, örgüte ait işyerlerine yüklü miktarda parayı, şifre karşılığı teslim ettikleri ve aynı şekilde örgütün yurt içi ve yurt dışında olan diğer şubelerinde, örgüt üyelerinin bu paraları şifre karşılığı teslim aldıkları belirlendi.