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İki organize suç örgütü çökertildi: 19 kişi tutuklandı

İki organize suç örgütü çökertildi: 19 kişi tutuklandı

08:354/02/2025, الثلاثاء
G: 4/02/2025, الثلاثاء
Yeni Şafak
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'HÜCRE-8' operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı.
'HÜCRE-8' operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı.

İstanbul 'da H.Ç.'nin, Manisa'da M.S.'nin elebaşılığını yaptığı iki ayrı organize dolandırıcı suç örgütüne yönelik düzenlenen "Hücre-8" operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin 19'u tutuklandı.

İstanbul ’da H.Ç.’nin Manisa’da M.S.’nin elebaşılığını yaptığı 2 ayrı Organize Dolandırıcı Suç Örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "Hücre-8" operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı. Yaklaşık 5 milyar TL değerindeki; 590 adet arsa, 80 adet konut, 150 adet banka hesabı, 5 adet otomobil ve 1 adet motosiklete el konuldu.

Şüphelilerin; 19'u tutuklandı, 41’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul ve Manisa merkezli Ankara, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Bursa, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Iğdır, İzmir, Giresun, Karabük, Kırklareli, Kütahya, Konya, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Uşak’ta düzenlenen operasyonlarda organize dolandırıcı suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ile 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa Muhalefet suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, çok sayıda çek/senet, bilgisayar ve doküman ele geçirildi.

#İstanbul
#Manisa
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#Edirne
#Eskişehir

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