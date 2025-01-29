Dokuz ayrı organize suç örgütü çökertildi: 50 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre; Aksaray, Kırşehir, Hatay, Balıkesir, İstanbul, Tunceli, İzmir, Kahramanmaraş ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca organize suç örgütlerine yönelik “Hücre” operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu Kırşehir'de M.C.K.'nin elebaşılığını yaptığı, Kahramanmaraş'ta M.Y.'nin elebaşılığını yaptığı, Aksaray'da Y.T.'nin elebaşılığını yaptığı, İstanbul'da A.A.'nın elebaşılığını yaptığı, Hatay'da E.B.'nin elebaşılığını yaptığı, Balıkesir'de M.A.K.'nin elebaşılığını yaptığı, Tunceli'de S.M.'nin elebaşılığını yaptığı, İzmir'de E.K.'nin elebaşılığını yaptığı, Antalya'da M.D.'nin elebaşılığını yaptığı 9 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda 76 şüpheli yakalanırken şüphelilerden 50'si tutuklandı. 25'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 1'inin işlemleri ise devam ediyor.