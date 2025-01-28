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Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret etmişti: Emniyet tutuklandığını duyurdu

Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret etmişti: Emniyet tutuklandığını duyurdu

07:3328/01/2025, Salı
AA
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Sosyal medyada yayınlanan bir röportajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ailesini hedef almıştı.
Sosyal medyada yayınlanan bir röportajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ailesini hedef almıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyada yayımlanan bir sokak röportajında hakaret eden N.K.'nin tutuklandığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen kişinin tutuklandığını bildirdi.


EGM'den yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden yayımlanan sokak röportajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ailesine yönelik hakaret ve iftira içerikli sözler sarf eden kişinin N.K. olduğunun tespit edildiği belirtildi.


Açıklamada,
"Şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla Cumhurbaşkanına hakaret suçundan adli tahkikat başlatılmış ve şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştır"
ifadeleri kullanıldı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#Emniyet Genel Müdürlüğü
#sosyal medya

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