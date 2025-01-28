Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret etmişti: Emniyet tutuklandığını duyurdu

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen kişinin tutuklandığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden yayımlanan sokak röportajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ailesine yönelik hakaret ve iftira içerikli sözler sarf eden kişinin N.K. olduğunun tespit edildiği belirtildi.