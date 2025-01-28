Hırsızların UYAP oyununu MİT ifşa etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, avukatlara özel olarak geliştirilen “Avatar” veya “Adalet” adıyla bilinen bir yazılımın yüzlerce avukat tarafından kullanıldığı ve bu yazılım aracılığıyla vatandaşların kişisel verilerine hukuka aykırı şekilde erişim sağlandığı tespit edildi.

Yazılımın, Adalet Bakanlığı’nın Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile entegre bir şekilde çalıştığı yönünde yanıltıcı beyanlarla satıldığı ve bu sayede geniş bir kullanıcı ağına ulaştığı ortaya çıktı. Ekiplerin İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla, yazılımın yöneticisi ve geliştiricilerinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) da dahil edildiği soruşturma kapsamında, finansal bağlantılar da incelenmeye başlandı. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, 500’den fazla avukatın bu yazılımı kullandığı tespit edildi. İllegal verilere erişilerek yapılan en fazla sorgulamanın ise tapu kayıtlarına yönelik olduğu, avukatların dava süreçlerinde şikayetçi oldukları kişilerin aile bireyleri üzerinden bilgi topladığı öğrenildi.