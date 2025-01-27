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MİT Başkanı İbrahim Kalın Suriye'de: Şam’a kritik ziyaret

MİT Başkanı İbrahim Kalın Suriye'de: Şam’a kritik ziyaret

04:0027/01/2025, Pazartesi
G: 27/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İbrahim Kalın, Ahmed Şara.
İbrahim Kalın, Ahmed Şara.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Kalın, Esed rejiminin 8 Aralık’ta düşmesinin ardından Şam’a ilk ziyaretini 12 Aralık’ta yapmıştı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Suriye'deki Dışişleri Bakanlığının X'teki hesabından yapılan paylaşıma göre, MİT Başkanı Kalın ve beraberindeki heyet Şam'da yeni yönetimin lideri Şara, Dışişleri Bakanı Şeybani ve Suriye İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattap ile görüştü.

Kalın, Şam’a ilk ziyaretini 8 Aralık’ta Beşar Esed rejiminin devrilmesinin hemen ardından 12 Aralık’ta yapmıştı. Kalın, ziyaretinde devrimin lideri Ahmed Şara’nın da yer aldığı Suriyeli yetkililerle görüşmüştü. Kalın’ın ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 22 Aralık’ta Şam’a bir ziyaret düzenlemişti.



#MİT
#İbrahim Kalın
#Ahmed Şara
#Suriye

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