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Samsun'da kuru yük gemisinde yangın: Tüm mürettebat kurtarıldı

Samsun'da kuru yük gemisinde yangın: Tüm mürettebat kurtarıldı

09:4528/01/2025, Salı
G: 28/01/2025, Salı
AA
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Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Samsun Limanı'nda bulunan kuru yük gemisinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, polis ile AFAD ekipleri sevk edildi. Çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor. Vali Tavlı, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Samsun Limanı'nda bulunan kuru yük gemisinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.


Samsun Port Limanı'nda boş olan "Firuze G" isimli kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

'33 personel kurtarıldı'

Samsun Valisi Orhan Tavlı, yaptığı açıklamada, yangının geminin makine dairesinde çıktığını belirterek,
"Sanayi Rıhtım'a yanaşmış 'Firuze G' isimli Ro-Ro gemisinin makine dairesinde jeneratör arızasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edilmiştir. Geminin 33 personelinin tamamı sağlıklı şekilde karaya çıkmış, gerekli tüm tedbirler alınmıştır."
ifadesini kullandı.
#Samsun
#Yangın
#Gemi
#Liman

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