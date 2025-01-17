15 günde 10 çete çökertildi: 47 kişi tutuklandı

Son 15 gün içinde Jandarma tarafından düzenlenen "Hücre" operasyonlarında, Iğdır’da E.Ç.’nin elebaşılığını yaptığı, İstanbul’da N.A.’nın elebaşılığını yaptığı, Afyonkarahisar’da Ş.Y.’nin elebaşılığını yaptığı, Balıkesir’de M.A.’nın elebaşılığını yaptığı, Şanlıurfa’da M.K.‘nın elebaşılığını yaptığı, Yalova‘da M.B.’nin elebaşılığını yaptığı, Manisa’da C.G.’nin elebaşılığını yaptığı, Antalya’da M.Y.’nin ve M.A.Ç.’nin elebaşılığını yaptığı (2 ayrı örgüt), Mersin’de M.E.Ö.’nün elebaşılığını yaptığı 10 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

47 kişi tutuklandı

Operasyonlarda 66 şüpheli yakalandı, şüphelilerden; 47'si tutuklandı, 19'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; Iğdır, Antalya (2), İstanbul, Afyonkarahisar, Balıkesir, Şanlıurfa, Mersin, Yalova ve Manisa'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu madde imal ve ticareti, silah ve mühimmat kaçakçılığı, silahla kasten yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs, bilişim yolu ile nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve göçmen kaçakçılığı suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.