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'Hücre-10' operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 2 milyar TL olan sahte kanser ilaçları ele geçirildi

'Hücre-10' operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 2 milyar TL olan sahte kanser ilaçları ele geçirildi

08:3911/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Jandarma ekipleri, sahte kanser ilaçları imal eden 4 ayrı depo ve 1 imalathaneye operasyon düzenledi.
Jandarma ekipleri, sahte kanser ilaçları imal eden 4 ayrı depo ve 1 imalathaneye operasyon düzenledi.

İstanbul'da elebaşılığını K.U.'nun yaptığı sahte ilaç imalatçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Hücre-10' operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyar TL olan sahte kanser ilaçları ele geçirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; 4 ayrı depo ve 1 imalathanede sahte kanser ilaçları imal ettiği tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde sahte ilaç üretimi yapmak suçlarından savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldı.

Sahte kanser ilacı imal eden çete çökerildi

İstanbul’da elebaşılığını K.U.’nun yaptığı sahte ilaç imalatçılığı yapan Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen “Hücre-10" operasyonunda: piyasa değeri yaklaşık 2 milyar TL olan sahte kanser ilaçları ele geçirildi.
  • Operasyonda; sahte ilaç imalatçısı 8 şüpheli yakalandı, 6'sı tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.
  • Operasyonlar sonucu; 5 milyon adet sahte ilaç, 100 bin adet boş ilaç kutusu, 32 bin adet marka etiketi, 9 adet sahte ilaç yapımında kullanılan dolum makinası, 350 kg toz ham madde ve 60 bin adet çeşitli tıbbi malzeme ele geçirildi.


#İstanbul
#Kanser ilacı
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