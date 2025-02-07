Ankara'da sahte içki faciası: 33 kişi hayatını kaybetti

Ankara Valisi Vasip Şahin, sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin vefat ettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu bildirdi.
Ankara Valisi Vasip Şahin, sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin vefat ettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu bildirdi.
13 kişi tutuklandı
Sahte içki nedeniyle haklarında işlem yapılan 32 kişiden 13'ünün tutuklandığı öğrenildi.
Ankara Valiliği kentte son günlerde sahte içkiden ölümlerde artış gözlendiğini, sorumlular hakkında adli ve idari işlemlerin yürütüldüğünü bildirmişti.