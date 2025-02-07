Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Ankara'da sahte içki faciası: 33 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da sahte içki faciası: 33 kişi hayatını kaybetti

10:497/02/2025, Cuma
G: 7/02/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Haklarında işlem yapılan 32 kişiden 13'ünün tutuklandı.
Haklarında işlem yapılan 32 kişiden 13'ünün tutuklandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin vefat ettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu bildirdi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin vefat ettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu bildirdi.


13 kişi tutuklandı

Sahte içki nedeniyle haklarında işlem yapılan 32 kişiden 13'ünün tutuklandığı öğrenildi.


Ankara Valiliği kentte son günlerde sahte içkiden ölümlerde artış gözlendiğini, sorumlular hakkında adli ve idari işlemlerin yürütüldüğünü bildirmişti.



#Ankara
#sahte içki
#emniyet
#sağlık

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK SON DAKİKA: Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı düşecek mi? Bağkur prim gün sayısı ne zaman düşecek?