İstanbul'da sahte içki satan 63 işletme kapatıldı

İstanbul Valisi Davut Gül , sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatlarının iptal edilerek kapatıldığını duyurdu.

Özellikle yılbaşlarında artan ve son günlerde yeniden ortaya çıkan sahte içki kaynaklı ölümler nedeniyle İstanbul Valiliği harekete geçti.

Sahte içkiyle mücadelede yeni genelge

Valilik bugün yaptığı açıklama ile 10 Ekim 2024 tarihinde çıkarılan Valilik Genelgesi 'ne ek olarak 10 Ocak 2025 'te yeni bir genelge nin yürürlüğe sokulduğunu duyurdu.

Alkol satışı yapan işletmelere 7 gün 24 saat kesintisiz ve belirlenen kalitede görüntü kayıt sistemi zorunluluğu getiren 2024 yılındaki genelgeye ek olarak yeni genelgede söz konusu işletmelere yönelik denetimlerin gerçekleştireceği ve bu denetimlerde belirlenen kurallara uymayan, ölüme sebebiyet veren işletmelerin kapatılacağı kaydedildi.

Sahte içkiyle mücadele kapsamında çıkarılan bu genelge kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Sahte içki satan 63 işletme ruhsatları iptal edilerek kapatıldı

Gelişmeyi duyuran İstanbul Valisi Davut Gül , sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatlarının iptal edilerek kapatıldığını duyurdu.

X hesabından Valiliğin paylaşımını alıntılayarak açıklamada bulunan Vali Gül, sahte ve kaçak içki satarak ölümle sebep olan herkesin tespit edilerek adalete teslim edildiğini vurgulayarak, " Lütfen dikkat! Ölüm vakaları artıyor… " dedi.

Kamera zorunluluğu

Sahte içkiyle mücadele kapsamında 10 Ekim 2024 tarihinde çıkarılan Valilik Genelgesi ile alkol satış yapan işletmelere 7 gün 24 saat kesintisiz ve belirlenen kalitede görüntü kayıt sistemi zorunluluğu getirilmişti.

İstanbul'da sahte içkiyle mücadele

Valilik bugün resmi X hesabından yapığı paylaşım ile 2024 tarihli genelgeye ek olarak 10 Ocak 2025 tarihli yeni bir genelgenin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Söz konusu genelge ile;

-Kaçak ya da sahte alkol satışı yapan ve bu nedenle ölüme sebebiyet veren işletmelerin,

-Yapılacak denetimlerle kaçak ya da sahte alkol satışı yaptığı belirlenen işletmelerin,

-Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından verilen satış ve sunum belgesi olmayan işletmelerin,

-Özel kanunlardaki istisnalar hariç, Mülki İdare Amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda ilgili belediye meclisinin tespit ettiği içki yer bölgesi dışında açıktan alkol sunumu ve satışı yapan işletmelerin,

-Mevzuat gereği yapılacak idari işlemlere ilaveten, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının da iptal edileceği belirtilerek, "İptal işlemi, ruhsat verme yetkisine sahip idari birimlerle koordineli şekilde yürütülecek olup, kolluk kuvvetleri de konuyla ilgili denetimlerini aralıksız sürdürecektir." denildi.





Sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatları iptal edilerek kapatılmıştır.



Sahte/kaçak içki satarak ölüme sebep olan herkes tespit edilerek adalete teslim edilmektedir.



Lütfen dikkat! Ölüm vakaları artıyor…#İstanbul 🇹🇷 https://t.co/A6MpQeQTz6 — Davut GÜL (@gul_davut) January 14, 2025







