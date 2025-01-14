İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

İstanbul'da sahte içki nedeniyle ölümler yaşanıyor. Elde edilen bilgilere göre, 38 kişi sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle şehirdeki çeşitli hastanelere başvurdu. Son 24 saatte tedavi gören 38 kişiden 11'inin hayatını kaybettiği bildirildi.
Son 24 saatte hastanelerde tedavi gören 38 kişiden 11'i yaşamını yitirdi.
İki kişi gözaltına alınmıştı
İstanbul'da sahte içki nedeniyle yaşanılan ölümlerin ardından iki kişi gözaltına alınmıştı.
sahte içkilerin Türkmenistan uyruklu Agazhan O. ile Amangul D. tarafından Ziya Gökalp Mahallesi Gürsu Sokak'taki iş yerinde satıldığını tespit etmiş ve Şüphelilerin yine bu iş yerinin yakınında kaldıkları evde sahte içki ürettiğini belirleyen ekipler düzenledikleri operasyonla 2 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, yaklaşık 50 litre sahte içki, 36 uyuşturucu hap, 5 parça uyuşturucu madde, hassas terazi, Afyon sakızı, sahte olduğu değerlendirilen göçmen kimlik kartı ile çok miktarda tıbbi ilaç ele geçirilmişti.