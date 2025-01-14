İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

sahte içkilerin Türkmenistan uyruklu Agazhan O. ile Amangul D. tarafından Ziya Gökalp Mahallesi Gürsu Sokak'taki iş yerinde satıldığını tespit etmiş ve Şüphelilerin yine bu iş yerinin yakınında kaldıkları evde sahte içki ürettiğini belirleyen ekipler düzenledikleri operasyonla 2 şüpheliyi gözaltına almıştı.