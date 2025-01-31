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Sahte içki yine can aldı: 5 çocuk babası hayatını kaybetti

Sahte içki yine can aldı: 5 çocuk babası hayatını kaybetti

11:1731/01/2025, Cuma
DHA
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İstanbul Valiliği, 64 işletmenin ruhsatını iptal ederek işletme yetkilileri hakkında adli süreç başlatmıştı.
İstanbul Valiliği, 64 işletmenin ruhsatını iptal ederek işletme yetkilileri hakkında adli süreç başlatmıştı.

İstanbul Fatih'te zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvuran 46 yaşındaki Nidal Mahi sahte içkiden öldü. Otopsi işlemleri tamamlanan Mahi'nin cenazesi Adli Tıp'tan ailesi tarafından teslim alındı.

İstanbul'da sahte içki yine can aldı.


Olay, 28 Ocak Salı günü Bayazıt'ta meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Nidal Mahi, merdiven altı olarak tabir edilen bir üreticiden içki aldı. Akşam saatlerinde içkiyi içen Mahi, Çarşamba günü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Mahi, hastanede tedavi altına alındı. 5 çocuk babası Mahi, tüm müdahalelere rağmen dün saat 22.30 sıralarında hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri tamamlanan Mahi'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından teslim alındı.


#sahte içki
#İstanbul
#emniyet

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