Sahte içki 33 can aldı

İstanbul’da sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 33’e yükseldi. Güngören, Beyoğlu, Bakırköy, Başakşehir ve Fatih ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde sahte içki içen 88 kişi çeşitli hastanelere başvurdu. Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 33’ü hayatını kaybederken, tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi. Hastanede yatan 48 hastadan 29'unun solunum cihazına bağlı şekilde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hastalardan birinin tedaviyi reddettiği, 2'sinin ise hastaneyi izinsiz terk ettiği kaydedildi.





ÖLEN 4 KİŞİ ÖZBEK

Bağcılar’da sahte içkiden ölen 3 kişinin Özbekistan uyruklu Zuhrettin İbragimov'un (35) Bogibek Karimov ve Ulubek Abdulleyav olduğu tespit edildi. Yakınları cenazeleri almak için Adli Tıp Kurumu’na geldi. Burada açıklama yapan İbragimov'un yakını Ganisev Abdulhalikov, “Bize hastaneden zehirlenme dediler. Alkol kullanıyor galiba. Amcasını arıyor. 'Durumum çok kötü. Gel bana yardım et' diyor. Beraber hastaneye götürdük. Durumu çok kötüydü. Bilinci falan yerinde değildi. Tamamen kendini kaybetmişti” dedi.





KAÇAK İÇKİ PET ŞİŞEDE

Öte yandan vefat edenler arasında Fatih’te tekel bayisinden içki alan Yıldız Turtyeva’da bulunuyor. Olayı araştıran polis ekipleri, Turtyeva’nın ölüm nedeninin sahte içki olduğunun ortaya çıkması üzerine operasyon düzenledi. Turtyeva’nın alışveriş yaptığı tekel bayii kapatılırken şüpheliler Mehmet K. ve Aydın A. gözaltına alındı. Ölen şahsın alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, dükkana gelen Turtyeva’ya pet şişe içerisinde içki satıldığı görülüyor.





Polis operasyonlarında 32 bin 862 litre kaçak alkol ele geçirildi.

32 BİN LİTRE ALKOL YAKALANDI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sahte içki kaçakçılığının önlenmesine ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Etil ve metil alkolden sahte içki üreten şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, Sultangazi, Fatih, Bakırköy, Küçükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Zeytinburnu ve Beykoz’daki adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 32 bin 862 litre kaçak metil ve etil alkol, 227 sahte içki ile damıtma makinesi ele geçirildi.



