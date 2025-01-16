Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Sahte içkiden 12 ölüm daha

Sahte içkiden 12 ölüm daha

04:0016/01/2025, Perşembe
G: 16/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul genelinde son 72 saatte sahte alkol alan 65 kişi zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir olmak üzere çeşitli ilçelerinden başvuranlar tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan 66 kişiden 12’si daha hayatını kaybetti. Böylece sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 23’e çıktı. 8 kişinin taburcu olduğu öğrenilirken, hastanın ise tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLMAYA BAŞLADI

Hayatını kaybedenlerden bazılarının Türkmenistan ve Özbekistan uyruklu olduğu öğrenildi. Otabek Primov, Ravşan Sayitniyozov, Talypjan Durdyyev, Mehdi Alhasan sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetti.



#Alkol
#Sahte İçki
#Sağlık

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
E-Devlet Sed yardımı ön başvuru ekranı açıldı! 2025 Sed yardımı kimlere veriliyor, ne kadar?