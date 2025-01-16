Sahte içkiden 12 ölüm daha

Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir olmak üzere çeşitli ilçelerinden başvuranlar tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan 66 kişiden 12’si daha hayatını kaybetti. Böylece sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 23’e çıktı. 8 kişinin taburcu olduğu öğrenilirken, hastanın ise tedavilerine devam edildiği öğrenildi.