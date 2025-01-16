Sahte içkiden 12 ölüm daha

İstanbul genelinde son 72 saatte sahte alkol alan 65 kişi zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir olmak üzere çeşitli ilçelerinden başvuranlar tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan 66 kişiden 12’si daha hayatını kaybetti. Böylece sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 23’e çıktı. 8 kişinin taburcu olduğu öğrenilirken, hastanın ise tedavilerine devam edildiği öğrenildi.
KİMLİKLERİ BELLİ OLMAYA BAŞLADI
Hayatını kaybedenlerden bazılarının Türkmenistan ve Özbekistan uyruklu olduğu öğrenildi. Otabek Primov, Ravşan Sayitniyozov, Talypjan Durdyyev, Mehdi Alhasan sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetti.