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İzmir'de operasyon: 24 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir'de operasyon: 24 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

12:533/03/2025, Pazartesi
G: 3/03/2025, Pazartesi
DHA
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İzmir'de düzenlenen operasyonda 24,35 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak atık yağ, toplama yağ ve karışımlı akaryakıt ürünlerinin üretim ve ticaretini önlemeye yönelik teknik ve fiziki çalışma yaptı.

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İzmir'de operasyon: 24 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gündem / İzmir
03 Mart, Pazartesi

Bir depoya 27 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Depoda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 125 bin TL olduğu belirtilen 24,35 ton 'on numara yağ' olarak bilinen kaçak akaryakıt ürünü, ruhsatsız 1 tabanca ve 70 mermi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 kişi ise serbest bırakıldı.



#İzmir
#Akaryakıt
#Operasyon
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