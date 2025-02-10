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İzmir Körfezi'ne dökülen atık su rögardan taştı: İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1,6 milyon TL ceza

İzmir Körfezi'ne dökülen atık su rögardan taştı: İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1,6 milyon TL ceza

11:3210/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İlgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurusunda bulunuldu.
İlgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurusunda bulunuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Harmandalı Katı Atık Tesisi’nin atık suyunu Harmandalı Deresi üzerinden İzmir Körfezi’ne deşarj eden İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 1 milyon 671 bin 844 TL ceza uyguladı.

İzmir’in Çiğli ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde rögar taşması ve kötü koku ihbarı üzerine yapılan incelemede Harmandalı Katı Atık Tesisi’den sızan atık suyun taşkına neden olduğu tespit edildi.


RÖGAR TAŞTI, KÖTÜ KOKU YAYILDI

Bölgede İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yağmur suyu kanalıyla atık suyu Harmandalı Deresi üzerinden İzmir Körfezi’ne deşarj ettiği belirlendi. Büyükşehir Belediyesi’ne 1 milyon 671 bin 844 TL ceza uyguladı.

İlgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurusunda bulunuldu.

KÖRFEZ'E DÖKÜLEN DERE

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Çiğli’de İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir katı atık depolama tesisindeki atık suların, İzmir Körfezi’ni besleyen Harmandalı Deresi’ne deşarj edildiği bakanlık denetim ekiplerimizce tespit edilmiştir. Yoğun kokuya da neden olan atık suların dereye deşarjından dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne Çevre Kanunu kapsamında 1 milyon 671 bin 844 TL idari para cezası uygulanmıştır. Denetimlerimizi ve doğamızı koruma mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.


#İzmir Büyükşehir Belediyesi
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Çiğli İlçesi

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