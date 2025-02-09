İzmir Körfezi dört mevsim kirli

İzmir Körfezi ile kıyılarında 2 yıl süren çalışmalar, körfezde her mevsim kirlilik olduğunu ortaya koydu. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Ferah Sayım ve ekibi, 2022 yılında başlattıkları "İzmir Kıyılarında Sahil Çöpü ve Sahil Yüzey Kumu Mikroplastik Kirlilik Düzeyinin Belirlenmesi" projesiyle körfezdeki su, çöp, kum ve tortulardan alınan örneklerle uzun süreli bir araştırma yürüttü. Yaklaşık iki yıl süredir yapılan açıklama, İzmir Körfezi'nin her mevsim kirlilik yükü taşıdığını ve özellikle mikroplastiklerin ciddi bir ekolojik risk oluşturduğunu gözler önüne serdi. Yıl boyunca körfez ve çevresindeki 80 örnekleme noktasından 2 bin civarında numune toplandı. Numuneler, makro ve mikroplastik kirliliği açısından titizlikle analiz edildi. Elde edilen veriler, İzmir Körfezi'nde yaz aylarında görülen kötü koku ve balık ölümlerinin sadece yaz aylarıyla sınırlı olmadığını, bu sorunların 4 mevsime yayıldığını ortaya koydu. Prof. Dr. Sayım, mikroplastiklerin, genellikle gözle görülen plastiklerin parçalanarak 5 milimetreden küçük parçalara dönüşmesiyle oluştuğunu belirtti. İzmir Körfezi'nde en yaygın görülen mikroplastik türü polietilen, bunun başlıca kaynağının ise naylon poşetler olduğunu söyledi. Sayım, İzmir kıyılarındaki mikroplastik kirliliğinin ekosistem üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ve bu kirliliğin ekolojik dengeyi bozduğunu vurguladı. Ayrıca balık ölümlerinin, sudaki oksijen seviyesinin azaldığının ve ekosistemdeki dengenin bozulduğunun bir göstergesi olduğunu belirtti.