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İzmir'de fay hattı nereden geçiyor en riskli ilçeler hangisi?

İzmir'de fay hattı nereden geçiyor en riskli ilçeler hangisi?

14:1227/01/2025, Pazartesi
G: 27/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İzmir'de fay hattı nereden geçiyor?
İzmir'de fay hattı nereden geçiyor?

İzmir depremi için Jeolog, Deniz Jeolojisi Uzmanı ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan uyarı geldi. Naci Görü, İzmir'in gerçek anlamda bir deprem kenti olduğunu belirterek, "Çok az kentimizde bu kadar yoğun aktif fay sistemi var. Bunlar bugün olmazsa yarın deprem yaratacaktır" dedi. Bu açıklamanın ardından diri fay hattı sorgulaması da bir hayli arttı. Peki İzmir'de deprem riski olan ilçeler hangileri, depremden en az ve en çok etkilenecek ilçeler neresi? sorularını sormakta. İşte İzmir deprem haritası.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde saat 13.43'te 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 9,74 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, özellikle Marmara bölgesindeki aktif fay hatları ve son zamanlardaki sismik hareketliliğe dikkat çekerken, Prof. Dr. Naci Görür’den İzmir’e deprem uyarısı geldi. Peki İzmir deprem bölgesi mi, fay geçiyor mu en az en çok riskli ilçeler hangileri? İşte İzmir deprem haritası.

İzmir deprem bölgesi mi, İzmir’den diri fay geçiyor mu?

Birinci derece deprem kuşağında yer alan İzmir'e ilişkin olarak da önemli uyarılarda bulunan Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür açıklamalarını şöyle sürdürdü: İzmir'den kuşkumuz var. Bunu dediğimizde, ‘Hemen yarın deprem olacak, eve girmeyin' demiyoruz. İzmir'den endişemiz var. Neden? Canlı faylar var. Canlı fay demek, günün birinde tekerrür periyodu doğduğunda harekete geçip deprem üretebilir. Bu faylar özellikle çevrede olan faylarla tetiklenebilir, stresleri artmış olabilir. Daha önce Sisam'da olan depremde, bu fayların önemli bir kısmı yüklendi. Kendileri zaten bir stres, zaman geçtikçe yüklüyorlar. Bir de çevredeki depremlerden stres geldiği zaman yükleniyorlar."

  • İzmir bölgesinde de deprem riski olduğuna dikkat çeken Naci Görür şöyle konuştu: "İzmir Körfez de büyük bir fay var. İzmir fayı ciddi bir fay ve 7 ve üzerinde bir deprem üretebilir. Nitekim, Körfez alanı 70 kilometre olmasına rağmen 117 kişi hayatını kaybetti. O bölge zayıf zemin. İzmir bölgesinde yaklaşık 12-13 tane aktif fay var.”

İzmir’de deprem ne olur mu, ne zaman olur?

Artık fay-deprem tartışmasını bırakalım, İzmir gerçek anlamıyla deprem kenti. Çok az kentte bu kadar az aktif fay sistemi var, bunlar bugün olmazsa yarın, elbet deprem yaratacak. O zaman üzüleceğiz. Sisam depreminde 70-80 kilometre mesafede 117 kişi öldü. Burayı deprem dirençli yapmak lazım.”

İzmir’de fay hattı nereden geçiyor?

"İzmir'de 7 veya daha üstündeki büyüklükte deprem olmaz" yaklaşımının doğru olamayacağını söyleyen Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Zafer Akçığ, kentte tehlike arz eden 4 önemli fay bulunduğunu belirtti.
Seferihisar-Karaburun, Tuzla, İzmir
ve
Foça
faylarının tehlikeli olduğunu belirten Akçığ, kentte deprem açısından en riskli yerleşim yerlerinin
Bostanlı, Alaybey
ve
Mavişehir
gibi deniz kenarı düz alanlar, en güvenli yerleşim yerlerinin ise dağlık kesimler olduğunu söyledi.

İzmir’de deprem riski olan ilçeler hangileri?

Deprem açısından yüksek riskli bölgeleri araştıran uzmanlar deprem anında en çok etkilenecek olan ilçeler arasında;
Karşıyaka, Çiğli, Narlıdere, Menemen, Konak, Alsancak, Altındağ
gibi bölgeleri işaret etmektedir.
Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan da, İzmir’de aktif 13 fay hattının bulunduğunu, bir çok bölgenin deprem açısından riskli olduğunu ifade etti. İzmir’de 40 kilometre uzunluğunda deprem üretme potansiyeline sahip olan büyük bir fayın,
Narlıdere
ilçesinden geçerek
Konak, Alsancak
ve
Altındağ
‘a doğru gittiğini vurgulayan
Murathan
, bu nedenle Narlıdere’nin belli bölgelerinin, Alsancak ve
Konak
’ın kıyı ile bağlantılı olan kesimlerinin ve
Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli
ilçelerinin riskli bölgeler olduğunu söyledi. Alim Murathan, en çok riskli olarak görülen alanların ise
Karşıyaka-Çiğli
ve
Menemen
hattını kapsayan bölge olduğunu açıkladı.

İzmir’de depreme dayanıklı ilçeler hangileri?

Uzmanlar İzmir depreme dayanıklı semtler konusunda depreme karşı kayalık ve sağlam zemine sahip olan İzmir ilçeleri arasında
Buca, Bornova, Osmangazi Balçova
gibi bölgeleri göstermektedir. Kayalık ve sağlam bir zemine sahip olmasıyla nispeten daha güvenli görülen bu alanlarda binalar daha sağlam ve kayalık alanlara inşa edilmektedir. Elbette bu durum deprem gibi bir doğal afetin önüne geçmediği gibi kişilerin önlem alması açısından daha güvenli alanlar olarak gösterilmektedir.
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