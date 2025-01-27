İzmir depremi için Jeolog, Deniz Jeolojisi Uzmanı ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan uyarı geldi. Naci Görü, İzmir'in gerçek anlamda bir deprem kenti olduğunu belirterek, "Çok az kentimizde bu kadar yoğun aktif fay sistemi var. Bunlar bugün olmazsa yarın deprem yaratacaktır" dedi. Bu açıklamanın ardından diri fay hattı sorgulaması da bir hayli arttı. Peki İzmir'de deprem riski olan ilçeler hangileri, depremden en az ve en çok etkilenecek ilçeler neresi? sorularını sormakta. İşte İzmir deprem haritası.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde saat 13.43'te 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 9,74 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, özellikle Marmara bölgesindeki aktif fay hatları ve son zamanlardaki sismik hareketliliğe dikkat çekerken, Prof. Dr. Naci Görür’den İzmir’e deprem uyarısı geldi. Peki İzmir deprem bölgesi mi, fay geçiyor mu en az en çok riskli ilçeler hangileri? İşte İzmir deprem haritası.
İzmir deprem bölgesi mi, İzmir’den diri fay geçiyor mu?
Birinci derece deprem kuşağında yer alan İzmir'e ilişkin olarak da önemli uyarılarda bulunan Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür açıklamalarını şöyle sürdürdü: İzmir'den kuşkumuz var. Bunu dediğimizde, ‘Hemen yarın deprem olacak, eve girmeyin' demiyoruz. İzmir'den endişemiz var. Neden? Canlı faylar var. Canlı fay demek, günün birinde tekerrür periyodu doğduğunda harekete geçip deprem üretebilir. Bu faylar özellikle çevrede olan faylarla tetiklenebilir, stresleri artmış olabilir. Daha önce Sisam'da olan depremde, bu fayların önemli bir kısmı yüklendi. Kendileri zaten bir stres, zaman geçtikçe yüklüyorlar. Bir de çevredeki depremlerden stres geldiği zaman yükleniyorlar."
- İzmir bölgesinde de deprem riski olduğuna dikkat çeken Naci Görür şöyle konuştu: "İzmir Körfez de büyük bir fay var. İzmir fayı ciddi bir fay ve 7 ve üzerinde bir deprem üretebilir. Nitekim, Körfez alanı 70 kilometre olmasına rağmen 117 kişi hayatını kaybetti. O bölge zayıf zemin. İzmir bölgesinde yaklaşık 12-13 tane aktif fay var.”
İzmir’de deprem ne olur mu, ne zaman olur?
Artık fay-deprem tartışmasını bırakalım, İzmir gerçek anlamıyla deprem kenti. Çok az kentte bu kadar az aktif fay sistemi var, bunlar bugün olmazsa yarın, elbet deprem yaratacak. O zaman üzüleceğiz. Sisam depreminde 70-80 kilometre mesafede 117 kişi öldü. Burayı deprem dirençli yapmak lazım.”