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Bir evin ömrü kaç yıldır?

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Hedefimiz 1 yıl içinde diğer felaket yaşadığımız illerde nasıl toplu konut operasyonları yaptıysak 10 ilde de bunları gerçekleştirmek." dedi. Peki Bir evin ömrü ne kadardır?

17:13 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Binanı ömrü kaç yıl?

Binanı ömrü kaç yıl?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi ve bu depremlerin ardından 1509 artçı sarsıntı meydana geldi. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.

Bir evin ömrü ne kadardır?

Bir binanın ömrünü hesaplama neredeyse imkansızdır. Bunun nedeni binanın ömrünün birçok dış etkene bağlı olmasıdır. Binanın ömrünü bitirmesinin başlıca dış etkeni ise korozyondur. Fakat ortalama değerlere bakılarak Türkiye’de yapılan bir binanın 60 ila 70 yıl arasındandır. Tabi bu durum sadece ortalama değerleri yansıtmaktadır.

Deprem olması durumunda yaşı az olan binaların bile yıkılma ihtimali vardır. Bu yüzden binanızın risk raporuna bağlı olarak binanın dayanma yaşına karar verilebilir. Eğer risk durumu var ise bu binanın yaşı daha erken sonlanmaması için önlem alınmalıdır.

Bina ömrünü etkileyen diğer bir faktör ise temel altı izolasyonun yapılmama ya da eksik yapılmasıdır. Bu durum temelin toprakla irtibat halinde olmasından dolayı sürekli olarak deforme olmasına ve bu şekilde de binanın erken ömrünü yitirmesine neden olmaktadır. Bunun yanı sıra binanıza yapılan donatılar yani çekme demirlerinin de ömrünü yitirmesi hesaplanmalıdır. Bu demiler genellikle 50 yılda özelliklerini yitirerek korozyona uğramakta ve binanın ömrünü azaltmaktadır.

Bu durumların hepsi göz önüne alınarak bina yaşı hesaplamaları yapılmakta ve ortalama 50 yıl sonunda bir bina ömrünü bitirmektedir. Fakat bu yalnızca ülkemizde böyle olmaktadır. Avrupa’da yapılan işçilik ve korozyon engellemeleri sayesinde 100-150 yıl ömrünü kaybetmeyen binalar bulunmaktadır.



#bina yaşı
#deprem
#bina ömrü
1 saat önce
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Bir evin ömrü kaç yıldır?
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