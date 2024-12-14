İzmir’e yapay değil yapan zeka lazım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Doğayı tahrip eden kaçak yapılaşmaya karşı tavizsiz tutumlarının devam ettiğini vurgulayan Kurum, İzmir Körfezi için yapılan çalışmaları da anlattı. Kurum, Plan Bütçe Komisyonu’nda İzmir Körfezi'nden getirdiği suyu anımsattı. "Rahat olun, bu sefer yanımda bir şişe getirmedim" diyen Bakan Kurum, yapay zeka ile tasarlanmış Körfez’in 10 yıl sonraki halini resmeden bir görseli milletvekillerine gösterdi.





MAVİNİN SİYAHA DÖNDÜĞÜ KÖRFEZ

Fotoğrafın fikir sahibinin yapay zeka, eser sahibinin ise İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu belirten Kurum, şöyle devam etti: "Hatırlayacaksınız Sayın Özgür Özel, 'belediye başkan adaylarımızı yapay zeka ile belirliyoruz' demişti. Biz de 'yapay zekanın belirlediği adayların yönettiği şehirleri, doğal olarak yapay zekaya soralım' istedik. Eğer İzmir Büyükşehir Belediyesi gerekli önlemleri almazsa, 2034 yılında Körfezin ne durumda olacağını sorduk."

Fotoğrafta balıkların yaşamlarının son bulduğu, mavinin siyaha döndüğü bir Körfez, kokuya ve kirliliğe dayanamayıp İzmir'i terk eden insanlardan kalan köhneleşmiş evler olduğuna işaret eden Kurum, "İşte yapay zekayla belirlenen belediye başkanının elindeki İzmir Körfezi, müdahale edilmezse 10 yıl sonra maalesef böyle olacak. Demek ki neymiş, İzmir'e yapay zeka değil, yapan zeka lazımmış. Haliç'i,

bu iş bilmez yönetimlerin eline nasıl terk etmediysek bugün de İzmir'i terk etmeyeceğiz" dedi.





BOĞAZ’DA KAÇAK YAPIYA İZİN YOK

Kurum, Boğaz’da kaçak yapıya izin vermeyeceklerinin de altını çizdi. Doğayı tahrip eden kaçak yapılaşmaya karşı tavizsiz tutumlarının devam ettiğini vurgulayan Kurum, “Buradan tekrar söylüyorum, gözümüz Boğaz'da. Yine 'Bir punduna denk getiririm, ufak ufak villamı yaparım' ya da 'Yapanlara göz yumarım' diyenler varsa bundan vazgeçsin. 7 gün 24 saat takip ediyoruz. Boğaz'da bir santim kaçak yapıya bile izin vermeyeceğiz” diye konuştu.





88 BIN ADET SOSYAL KONUT YÜKSELIYOR

Bakan Kurum, deprem bölgesi için, “11 ilimizde 453 bin hak sahibi vatandaşımız için 419 bin 35 konutumuzun, iş yerimizin inşasını başlattık. Siz isteseniz de istemeseniz de 2025 yılı sonu geldiğinde 11 ilde evine girmeyen afetzede kalmayacak" dedi. Kurum, 250 bin sosyal konut kampanyası kapsamında 88 bin konutun inşasına başladıklarını, bugüne kadar 1 milyon 462 bin sosyal konut ve bunun yanında da 46 bin sosyal donatıyı tam 5 milyon dar gelirli vatandaşa sunma başarısını gösterdiklerini sözlerine ekledi.



