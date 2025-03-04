11 ilde DHKP-C'ye operasyon: 30 kişi gözaltına alındı

İzmir merkezli 11 ilde düzenlenen DHKP-C operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlar arasında kamu görevlilerinin de bulunduğu bildirildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca terörün finansmanını önlemeye yönelik soruşturmalar kapsamında terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı 35 şüpheli tespit edildi.
13'ü kamu çalışanı olduğu öğrenilen şüphelilerin yakalanması için 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 28'i yakalandı.
Kamu çalışanları da var
Gözaltına alınanlar arasında kamu çalışanlarının da olduğu belirlendi.
2 şüphelinin terör örgütüyle irtibatı sebebiyle halen cezaevinde bulunduğu belirtildi.
Şüphelilerin düzenledikleri etkinliklerden elde edilen parayı örgüt hesaplarına aktardığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında diğer 5 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.