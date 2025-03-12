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25 ilde siber suçlulara dev operasyon: 76 şüpheli yakalandı

25 ilde siber suçlulara dev operasyon: 76 şüpheli yakalandı

09:0812/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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8 il merkezli 'Yasa dışı bahis', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Nitelikli hırsızlık', 'Çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi' gibi siber suç ve suçlulara yönelik operasyon düzenlendi.
8 il merkezli 'Yasa dışı bahis', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Nitelikli hırsızlık', 'Çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi' gibi siber suç ve suçlulara yönelik operasyon düzenlendi.

Sekiz il merkezli “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” gibi Siber Suç ve suçlulara yönelik gerçekleştirdiğimiz operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce; Sakarya, Antalya, Osmaniye, Aydın, Hakkari, Erzurum, Bolu ve Tekirdağ merkezli İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Bursa, Mersin, Eskişehir, Manisa, İzmir, Kayseri, Yozgat, Denizli, Gaziantep, Kırıkkale, Düzce, Trabzon, Uşak ve Hatay olmak üzere toplam 25 ilde gerçekleştirilen operasyonlarımızda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık etmek, sosyal medya platformları üzerinden “Büyü yapma/bozma, bağlama büyüsü” adı altında paylaşımlar yaparak, iletişime geçtikleri şahıslardan "işlem ücreti" adı altında para talep etmek ve sosyal medya platformları üzerinden, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesap bilgilerini ele geçirerek, bilgisi ve rızası dışında mevcut bakiyesini, farklı banka ve kripto varlık borsası hesaplarına transfer ettikleri MASAK raporlarıyla tespit edildi ve Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonlar sonucu; çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



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