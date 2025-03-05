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Çanakkale'de 1 milyon liralık dolandırıcılığa 5 gözaltı

Çanakkale'de 1 milyon liralık dolandırıcılığa 5 gözaltı

10:465/03/2025, mercredi
IHA
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Çanakkale'de 'terör' yalanıyla yaşlı vatandaşı toplamda 1 milyon 15 bin TL dolandıran 5 şüpheli yakalandı.

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde, 3 ay önce telefonda aradıkları H.U.'yu (77), kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp, bilgilerinin suç örgütlerince kullanıldığı yalanıyla toplamda 5 bilezik, 3 çeyrek altın, 3 parça altın saat kordonu, 2 adet altın kolye ve 2 çift altın küpesi olmak üzere 1 milyon 15 bin TL değerindeki ziynet eşyasını ikametinden elden teslim alan şüphelilerin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, 5 şüpheli şahsa ait toplam 22 GSM hattı üzerinde detaylı inceleme yaptı. Yapılan çalışma sonucu Çanakkale merkezli Siirt, Adana ve İstanbul'da yapılan ikamet aramalarında 4 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu tespit edildi. Çalışmalar kapsamında örgüt lideri konumunda bulunan ve 4 suç kaydı, 8 aranma kaydı olan (7 göçmen kaçakçılığı 1 hükümlü ve tutuklunun kaçması) toplam 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 61 bin 660 TL adli para cezası bulunan şüpheli H.S. (51) ise Kocaeli'nde yakalandı.


5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.





#Çanakkale
#Dolandırıcılık
#Asayiş

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