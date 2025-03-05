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22 ilde DEAŞ'a operasyon: 47 şüpheli yakalandı

22 ilde DEAŞ'a operasyon: 47 şüpheli yakalandı

08:195/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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22 ilde jandarma tarafından 'GÜRZ-48' operasyonları düzenlendi.
22 ilde jandarma tarafından 'GÜRZ-48' operasyonları düzenlendi.

22 ilde son 2 haftadır Jandarma tarafından devam eden ‘GÜRZ-48' operasyonlarımızda; 47 şüpheli DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüne yardım ettikleri ve örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.


#DEAŞ
#Adana
#Antalya
#Aydın
#Bursa
#Çankırı

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