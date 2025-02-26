Sosyal medyadan FETÖ ve DEAŞ propagandası yaptılar: İzmir'de 11 kişi gözaltına alındı

İzmir'de terör örgütleri FETÖ, DEAŞ ve Hizb-ut Tahrir'e yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışma yürütüldü.
FETÖ ve DEAŞ propagandası yapanlar tespit edildi
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında 7 şüphelinin sosyal medya platformlarında örgüt elebaşını övücü paylaşımda bulunduğunu, 5 kişinin ise terör örgütleri DEAŞ ve Hizb-ut Tahrir propagandası yaptığını tespit etti.
Operasyon için düğmeye basıldı
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.