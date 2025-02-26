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Sosyal medyadan FETÖ ve DEAŞ propagandası yaptılar: İzmir'de 11 kişi gözaltına alındı

Sosyal medyadan FETÖ ve DEAŞ propagandası yaptılar: İzmir'de 11 kişi gözaltına alındı

09:2726/02/2025, Çarşamba
AA
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Operasyonlar için düğmeye eş zamanlı olarak basıldı.
Operasyonlar için düğmeye eş zamanlı olarak basıldı.

İzmir'de terör örgütleri FETÖ, DEAŞ ve Hizb-ut Tahrir'e yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışma yürütüldü.

FETÖ ve DEAŞ propagandası yapanlar tespit edildi

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında 7 şüphelinin sosyal medya platformlarında örgüt elebaşını övücü paylaşımda bulunduğunu, 5 kişinin ise terör örgütleri DEAŞ ve Hizb-ut Tahrir propagandası yaptığını tespit etti.

Operasyon için düğmeye basıldı

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


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