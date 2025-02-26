Sosyal medyadan FETÖ ve DEAŞ propagandası yaptılar: İzmir'de 11 kişi gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışma yürütüldü.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında 7 şüphelinin sosyal medya platformlarında örgüt elebaşını övücü paylaşımda bulunduğunu, 5 kişinin ise terör örgütleri DEAŞ ve Hizb-ut Tahrir propagandası yaptığını tespit etti.