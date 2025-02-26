İstanbul'da uyuşturucu ağına darbe: 'Narkokapan-14: Şehit Bora Barış Güler' operasyonunda 153 kişi yakalandı

Operasyonun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, sokak satıcılarına yönelik Gaziosmanpaşa ve Kağıthane ilçeleri merkezli düzenlendiğini aktaran Yerlikaya,

operasyonda 25,5 kilogram eroin, 17 kilogram sentetik uyuşturucu, muhtelif miktarda skunk, kokain ve uyuşturucu hap ile 3 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, çok miktarda döviz ve Türk lirasının ele geçirildiğini kaydetti.