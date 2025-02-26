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İstanbul'da uyuşturucu ağına darbe: 'Narkokapan-14: Şehit Bora Barış Güler' operasyonunda 153 kişi yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu ağına darbe: 'Narkokapan-14: Şehit Bora Barış Güler' operasyonunda 153 kişi yakalandı

09:1126/02/2025, Çarşamba
AA
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Bakan Yerlikaya: "Şüphelendiğiniz bir durum varsa 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirin. Biz gereğini yapalım."
Bakan Yerlikaya: "Şüphelendiğiniz bir durum varsa 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirin. Biz gereğini yapalım."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik "Narkokapan-14: Şehit Bora Barış Güler" operasyonunda 153 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik eş zamanlı düzenlenen
"Narkokapan-14: Şehit Bora Barış Güler" operasyonu
hakkında bilgi verdi.

25 kilogram eroin bulundu

Operasyonun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, sokak satıcılarına yönelik Gaziosmanpaşa ve Kağıthane ilçeleri merkezli düzenlendiğini aktaran Yerlikaya,
operasyonda 25,5 kilogram eroin, 17 kilogram sentetik uyuşturucu, muhtelif miktarda skunk, kokain ve uyuşturucu hap ile 3 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, çok miktarda döviz ve Türk lirasının ele geçirildiğini kaydetti.

'İhbar edin gereğini yapalım'

Bakan Yerlikaya, operasyonda 153 şüphelinin yakalandığını belirterek,
"Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevi.
Uyuşturucu ile ilgili şüphelendiğiniz bir durum varsa 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirin. Biz gereğini yapalım."
ifadelerini kullandı. Paylaşımında operasyona ilişkin görüntülere de yer veren Yerlikaya, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
#İstanbul
#Narkokapan-14: Şehit Bora Barış Güler
#Uyuşturucu Operasyonu

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