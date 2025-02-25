Beykoz Belediyesi'ne operasyon: Eski müdür gözaltına alındı

"Toplam 145 kalemden oluşan ihalede sanatçı ödemeleri 19 milyon lira değil, sadece 2 milyon 145 bin liradır. Konserler ise açık ihale kapsamında düzenlenmiştir. Kamu yararı gözetilerek gerçekleştirilmiştir. Beykoz 1908 A.Ş. ile ilgili iddiaya gelirsek, Tuzla Sporun Türkiye Futbol Federasyonu ikinci ligdeki haklarını alarak Beykoz Anadolu Spor A.Ş. adı ile profesyonel ligde mücadele etmesi tamamen yasal bir durumdur."