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Beykoz Belediyesi'ne operasyon: Eski müdür gözaltına alındı

Beykoz Belediyesi'ne operasyon: Eski müdür gözaltına alındı

09:1325/02/2025, Salı
G: 25/02/2025, Salı
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CHP'li Beykoz Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında, eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü E.D., konser etkinliklerindeki usulsüzlük iddiasıyla gözaltına alındı.

Beykoz Belediye Başkanlığı'nın 15 Ocak tarihi öncesindeki Kültür ve Sosyal İşler Müdürü E.D. belediyenin konser etkinliklerindeki hukuka aykırı işlemleri iddiası ile gözaltına alındı.


Suçlamalar ne?


Beykoz Belediyesi'nin 3 konser organizasyonu ile Beykoz 1908 A.Ş.'nin Tuzlaspor'un haklarını satın alarak Beykoz Anadolu Spor AŞ adıyla TFF 2. Lig'de oynama sürecinde
"usulsüz harcama yapıldığı"
iddialarına ilişkin, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatılmıştı.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, o dönem şu açıklamayı yapmıştı:


"Toplam 145 kalemden oluşan ihalede sanatçı ödemeleri 19 milyon lira değil, sadece 2 milyon 145 bin liradır. Konserler ise açık ihale kapsamında düzenlenmiştir. Kamu yararı gözetilerek gerçekleştirilmiştir. Beykoz 1908 A.Ş. ile ilgili iddiaya gelirsek, Tuzla Sporun Türkiye Futbol Federasyonu ikinci ligdeki haklarını alarak Beykoz Anadolu Spor A.Ş. adı ile profesyonel ligde mücadele etmesi tamamen yasal bir durumdur."


#Beykoz
#belediye
#operasyon

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