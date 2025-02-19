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Beykoz Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması

Beykoz Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması

Burak Doğan
04:0019/02/2025, mercredi
G: 19/02/2025, mercredi
Yeni Şafak
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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler

CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk iddiaları gündemden düşmüyor.

CHP’li Beykoz Belediyesi’nde ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla harekete geçen savcılık soruşturma açtı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler, belediyenin 10 aylık ihale, gelir gider tablosunu incelemeye başladı. Soruşturma kapsamında ihale alan şirketlerin belgeleri müfettişlerce talep edildi. Soruşturmanın, Beykoz Belediyesi’nin farklı müdürlükleri tarafından yapılan tüm mal ve hizmet alım ihalelerine ilişkin olduğu belirtildi.



#Beykoz Belediyesi
#CHP
#Soruşturma
#Yolsuzluk

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