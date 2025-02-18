HDK operasyonunda dikkat çeken İBB detayı: Şüpheliler arasında İSPER personeli de var

Operasyonda 52 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul merkezli 9 ilde PKK/KCK terör örgütü adına çalışma yürüten Halkların Demokratik Kongresi'nde (HDK) faaliyet gösteren şüphelilere yönelik düzenlenen operasyona dair yeni detaylara ulaşıldı. Gözaltına alınan 52 şüpheli arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde hizmet veren şirketlerde çalışan personelin de bulunduğu ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanması olduğu belirlenen HDK'nin çalışmalarının deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlatıldı.
Paralel TBMM yapılanması
Paralel TBMM yapılanması
Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından HDK'nin terör örgütü olarak kabul edilen DTK'nin devamı niteliğinde yasal görünümlü cephe yapılanması ve
Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sözde alternatif meclis olduğu tespit edildi.
Aralarında İBB'ye bağlı personel de var
Aralarında İBB'ye bağlı personel de var
Çalışmalarını tamamlayan polis, bu sabah İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 52 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler arasında, sanatçı Pınar Aydınlar, Kaos GL Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneğinde faaliyet gösteren ve Kağıthane'de bir ilkokulda sınıf öğretmenliği yapan Ayşe P., Kartal'da bir lisede matematik öğretmenliği yapan Filiz Ç. ile
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki kuruluşlardan İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de (İSPER) mimar olarak çalışan Kardelen T.
, Uluslararası Katolik Muhacerat Komisyonu (ICMC) Türkiye Temsilcisi Ece Yıldız K., DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Naci S., DEM Parti Iğdır İl Başkanı Alta A.'nın da bulunduğu öğrenildi.
Şüpheliler terör ve dernek faaliyeti yaymak suçlarından sabıkalı
Şüpheliler terör ve dernek faaliyeti yaymak suçlarından sabıkalı
Gözaltına alınan öğretmenler Filiz Ç.'nin
terör örgütü propagandası yapmaktan
, Ayşe P.'nin ise öğrencilere üyesi olduğu Kaos GL Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneğinin
faaliyetlerini yaymak suçundan işlem gördüğü öğrenildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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