HDK operasyonunda dikkat çeken İBB detayı: Şüpheliler arasında İSPER personeli de var

Çalışmalarını tamamlayan polis, bu sabah İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 52 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında, sanatçı Pınar Aydınlar, Kaos GL Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneğinde faaliyet gösteren ve Kağıthane'de bir ilkokulda sınıf öğretmenliği yapan Ayşe P., Kartal'da bir lisede matematik öğretmenliği yapan Filiz Ç. ile

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki kuruluşlardan İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de (İSPER) mimar olarak çalışan Kardelen T.