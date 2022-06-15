Kırmızı fularlı teröristi HDK dağa götürmüş

Sol terör grupları ile PKK’yı birleştirmek için bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan tarafından kurulan HDK’ya yönelik operasyonun detaylarına Yeni Şafak ulaştı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyon, HDK’nın batı illerinden PKK’nın dağ kadrosuna nasıl eleman temin ettiğini ortaya koydu. Sözde mahalle meclisleri kuran HDK’nın folklor ve kültür-sanat kılıflı organizasyonlarla örgütlendiği, buraya gidenlere HDP binalarında Öcalan’a ait kitap okutulduğu belirlendi.

DAĞA BÖYLE GİDİYORLAR

HDP binalarında ideolojik eğitim verilen kişiler, daha sonra her ilçede bulunan KCK’nın gençlik ve kadın yapılanmasına gönderiliyor. Buradaki eğitimi tamamlayanlar da HDP içinde yer alan ve PKK’nın hücre evi olarak tanımladığı kişilerin evlerine götürülüp burada tutuluyor. İstihbarat birimleri, sınırdaki HDP’li ailelerin evine getirilen gençlerin, bir geceyarısı PKK’lı teröristlerce alınıp Suriye ve Kuzey Irak’taki örgüt kamplarına götürüldüğünü tespit etti. Silahlı eğitimin ardından da bunların bir kısmı YPG/PYD’ye, bir kısmı ise Kandil’e gönderildi.

TALİMATLAR LAVRİON’DAN

Kamuoyunda kırmızı fularlı kız olarak bilinen ve 2017’de Kato Dağı’ndaki operasyonda etkisiz hale getirilen “Destan Yörük” kod adlı terörist Ayşe Deniz Karacagil’in de HDK tarafından PKK’ya gönderildiği belirlendi. HDK hakkında yapılan istihbari çalışmalar, Yunanistan’ın PKK’ya verdiği desteği de ortaya koydu. HDK’ya talimatları içeren yazılı metinlerin, Kandil ve Yunanistan’daki Lavrion Kampı’ndaki elebaşları tarafından kurye ile gönderildiği belirlendi. Kuryelerin ise yakınları PKK’nın dağ kadrosunda öldürülmüş olan ailelerden seçildiği öğrenildi.

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